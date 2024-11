Duda Guerra faz surpresa de aniversário para Benício Huck - Reprodução / Instagram

Duda Guerra faz surpresa de aniversário para Benício HuckReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2024 11:02

Rio - Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, preparou uma surpresa de aniversário para o amado, que completa 17 anos, neste domingo (3). Nos Stories, do Instagram, a influenciadora se declarou e mostrou a bandeja de café da manhã que levou para ele.

fotogaleria

"Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi para a minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você. Eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você. Quando a gente encontra a pessoa certa, fica fácil demais de amar, e a nossa relação é assim: leve, gostosa, divertida. Que você seja sempre muito feliz, meu amor. Quero estar com você para todo o sempre", se declarou ela, que compartilhou uma sequência de registros ao lado de Benício.

Em seguida, ela mostrou a bandeja de café da manhã que preparou com os itens preferidos do namorado. "Olha o que eu fiz para dar de café da manhã para ele. Tudo o que ele mais gosta... abacate, burrata. Espero que ele goste", contou ela, que tirou uma foto da surpresa na cama, com uma velinha acesa.