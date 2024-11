Nadja Haddad e o marido, o Danilo Joan, celebram a alta hospitalar do filho, José - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/11/2024 10:04 | Atualizado 03/11/2024 10:06

Rio - A apresentadora Nadja Haddad e o marido, o político Danilo Joan, celebraram, neste sábado (2), que José, filho do casal, recebeu alta do hospital após seis meses internado na UTI neonatal. Através das redes sociais, a jornalista publicou um relato relembrando os desafios, comemorando o momento e agradecendo o apoio dos seguidores.



"Começa hoje o primeiro dia do resto das nossas vidas. Não somos mais apenas marido e mulher. Agora, somos uma família! Finalmente, poderemos viver, verdadeiramente, como pai e mãe do José!", iniciou a apresentadora.

"Foram longos meses, desafios, sofrimentos, mas infinitas bençãos. A todo instante, sentíamos o agir de Deus e em muitos momentos, nós vimos o manifestar Dele! Obrigada a cada um que orou, jejuou, se sacrificou pela vida do nosso menino… Não foi fácil, mas foi como o Senhor escreveu e determinou. E Ele completou sua obra e nos apresentou milagres, ou melhor, o milagre inteirinho tem nome: José!", completou a jornalista, com um trecho da Bíblia.A apresentadora também publicou um vídeo em que a família foi recebida na saída do hospital pela equipe médica que cuidou do recém-nascido durante a internação. Ela usou uma jaqueta com um desenho e o nome de Antonio, gêmeo de José, que não resistiu ao nascimento prematuro e faleceu no hospital Em 28 de abril, aos seis meses de gravidez, Nadja deu à luz aos gêmeos : José e Antonio. No Dia das Mães, a apresentadora revelou que perdeu um dos bebês. "Meu primeiro Dia das Mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido pelo nosso José", escreveu.Desde então, José estava internado na UTI neonatal, e a apresentadora compartilhava com os seguidores cada etapa vencida e também as dificuldades, como a primeira vez que segurou o filho no colo , quando pôde amamentá-lo e também quando precisou parar Nos comentários da publicação, famosos e internautas enviaram mensagens de carinho para a família. "Que notícia incrível, família! Deus abençoe imensamente vocês", escreveu a atriz Larissa Manoela. "Viva, minha amiga", expressou a apresentadora Eliana. "Que lindo Muito especial! Deus abençoe vocês", vibrou a comunicadora Patricia Abravanel. "Que maravilha! Saúde para ele", desejou a atriz Claudia Raia. "Chorando! Feliz demais por vocês", comentou uma usuária das redes sociais.