Luciano Huck e Angélica parabenizam o filho pelo aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2024 12:32

Rio - Luciano Huck e Angélica usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho Benício, que completa 17 anos neste domingo (3). Enquanto o pai celebrou a parceria com o adolescente, a mãe relembrou que sempre estará disponível para ele.

"Hoje é o seu dia. Parabéns, Beni, pelos 17 anos!", iniciou Luciano em seu perfil do Instagram. "O tempo passa, e os filhos só melhoram. Benício é meu parceiro para qualquer parada, das aventuras mais desafiadoras às conversas mais profundas. Fiel aos seus valores, aos amigos e à família, é aquele em quem se pode contar a qualquer hora", seguiu.

"Beni, que privilégio é ser seu pai. Que você continue sendo quem é, amadurecendo com a força do jiu-jitsu, a curiosidade que sempre te guiou, a sabedoria que só o estudo traz e o amor que você sabe tão bem dar e receber", desejou. "Te amo", finalizou.

"Meu Beni cheio de vida e alegria! Já passamos por tantas aventuras juntos, e sei que ainda teremos muitas outras pela frente, do jeitinho que você adora. Te amo demais! Estarei sempre aqui te cuidando, te admirando e comemorando cada conquista sua. Que você seja muito feliz, hoje e para sempre, meu amor!", desejou Angélica em seu perfil.

Mais cedo, Duda Guerra, namorada de Benício, preparou uma bandeja de café da manhã e surpreendeu o namorado . A influenciadora também se declarou para o amado. "Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi para a minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você. Eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você", escreveu.

Além de Benício, Luciano Huck e Angélica também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.