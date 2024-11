Sorocaba surpreende ao compartilhar registro antigo com Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 03/11/2024 12:56

Rio - O cantor Sorocaba, de 44 anos, surpreendeu internautas, nesta sexta-feira (1º), ao publicar nas redes sociais um registro antigo ao lado da sua dupla, Fernando Zor, de 40, e da influenciadora digital Virginia Fonseca, 25.



fotogaleria

"Passe para o lado para voltar 15 anos! O que vocês acham, o tempo colaborou com a gente?", escreveu o sertanejo na legenda da publicação. O cantor compartilhou duas fotos, uma da atualidade e outra antiga. Na primeira, a dupla sertaneja está com a apresentadora para a gravação do programa "Sabadou com Virginia", do SBT. Já na segunda é de quando a influenciadora ainda era uma criança.



Nos comentários da publicação, Virginia e internautas reagiram. "Que honra! Obrigada por terem ido no programa, amei 'rever' vocês", escreveu, com "emojis" de risadas. "Ainda bem que o tempo ajudou", brincou uma usuária das redes sociais. "Uau, que antes e depois de respeito", disse uma terceira pessoa.