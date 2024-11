Zeca Pagodinho encontra com Fernanda Montenegro - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 14:22 | Atualizado 07/11/2024 14:24

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (6) ao compartilhar cliques abraçado com Fernanda Montenegro, de 95. Nas redes sociais, o cantor mostrou o encontro especial com a atriz no Polo Rio Cine e Vídeo, no Rio de Janeiro.



"Encontro com minha querida amiga nos estúdios da vida…", escreveu o sambista na legenda.



Nos comentários, fãs enalteceram os artistas. "Maravilhosos e cheios de talento. Meu carinho por vocês é imenso", declarou uma admiradora. "Que cena linda! Representam tanto da nossa história artística", disse mais uma. "Dois gigantes!", afirmou outra. "Vocês são meus avós", brincou a internauta.