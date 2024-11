Deborah Secco posa de biquíni e exibe bronzeado - Reprodução / Instagram

Deborah Secco posa de biquíni e exibe bronzeadoReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 09:05

Rio - A atriz Deborah Secco, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (7), alguns registros aproveitando uma praia na Bahia. A artista posou com biquínis de diferentes modelos, exibindo as curvas e o bronzeado renovado.

fotogaleria

As fotos fazem parte da divulgação da nova marca da atriz. "Mais do que celebrar nossa beleza, essa coleção exalta a liberdade de ser em cada uma de nós. Liberdade pra ser leve, feliz, autêntica", escreveu Deborah na legenda da publicação. No ensaio, ela foi clicada em diferentes cenários da natureza e usou conjuntos nas cores verde, laranja e preta.Nos comentários da publicação, internautas não economizaram nos elogios. "Maravilhosa", disse uma usuária das redes sociais. "Perfeita", opinou um seguidor. "Você sempre arrasa", expressou uma terceira pessoa.