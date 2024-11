Rami Malek desembarca em aeroporto de São Paulo - Araujo / Agnews

Rio - O ator norte-americano Rami Malek, de 43 anos, está em solo brasileiro. Discreto, o artista desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (8). Apesar de usar óculos escuros, boné, capuz, o astro de Hollywood não passou despercebido pelos fotógrafos.

Ganhador do Oscar de melhor ator, em 2019, por sua interpretação de Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody", Rami está no país para participar de um evento da Disney, que acontece desta sexta (8) até domingo (10), para divulgar as principais novidades dos estúdios e marcas.