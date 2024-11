Deolane Bezerra - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2024 10:15

Rio - Deolane Bezerra, de 37 anos, contou aos seguidores que o carro da mãe, Solange Bezerra, foi furtado na noite desta quinta-feira (7), em São Paulo. O crime aconteceu quando elas estavam no apartamento do filho mais velho da advogada, Giliard Santos, participando de um culto. O modelo do veículo levado pelos criminosos é uma Hilux SW4, na cor preta.

"Atenção meu povo do Tatuapé, Anália Franco, Vila Diva e região, acabaram de roubar o carro da minha mãe aqui na frente do prédio do Giliard. Devolve o carro dela", pediu Deolane, em um vídeo publicado no Instagram Stories. "Só tem esse, o resto está tudo preso", comentou Solange, se referindo aos outros veículos apreendidos pela polícia durante as investigações da Operação Integration. "A gente já está sem carro. Ajuda nós, por favor", declarou a influenciadora digital. "Atenção meu povo do Tatuapé, Anália Franco, Vila Diva e região, acabaram de roubar o carro da minha mãe aqui na frente do prédio do Giliard. Devolve o carro dela", pediu Deolane, em um vídeo publicado no Instagram Stories. "Só tem esse, o resto está tudo preso", comentou Solange, se referindo aos outros veículos apreendidos pela polícia durante as investigações da Operação Integration. "A gente já está sem carro. Ajuda nós, por favor", declarou a influenciadora digital.

Momentos depois, Deolane se corrigiu. "Gente, não foi roubo, foi furto, tá? Porque roubo tem que ter violência ou grave ameaça. Nós subimos para o apartamento e quando descemos o carro não estava mais no local. Aí, sabe quando a gente procura para ver se deixou em outro lugar? Não estava", explicou.

Na manhã desta sexta (8), Solange informou que o carro ainda não foi encontrado. "Até agora não apareceu, mas eu creio em Deus que ele vai aparecer", afirmou. "Se vocês souberem de alguma coisa, me chama aqui. É difícil o que a gente está passando, mas em nenhum momento eu duvido do amor de Deus com a gente. Poderia ser pior, a gente poderia estar no carro", opinou.

Para quem não lembra, Deolane foi presa no começo de setembro na "Operação Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Ela passou cerca de 20 dias detida. Nesse período, a influenciadora conseguiu a prisão domiciliar, mas teve que retornar ao presídio no dia seguinte, pois não cumpriu as determinações da Justiça. Ela e a mãe, Solange Bezerra, foram soltas no dia 24 de setembro.