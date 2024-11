Camilla de Lucas vibra ao encontrar Rihanna em Barbados - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 09:43

Rio - A influenciadora digital Camilla de Lucas compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (7), que vibrou ao encontrar com a cantora Rihanna em Barbados, nesta quinta-feira (7). A ex-BBB está participando de um evento da marca de maquiagens e lingerie da artista internacional.

"Renovei minhas figurinhas no WhatsApp com a minha 'bff'. Riri pediu uma coisa no meu ouvido, o que será???? Amanhã posto", escreveu a brasileira na legenda da publicação. O terma em inglês é uma abreviação de "Best Friend Forever", que significa "Melhores Amigas para Sempre". Nos registros, as duas posam juntinhas. Em um deles, a diva pop cochicha alguma coisa para a influenciadora.Camilla foi uma das cinco influenciadoras do mundo escolhidas para participar do evento. Nos stories do Instagram, ela não escondeu a empolgação. "O diretor global da 'Fenty' veio aqui do nada falar comigo que eles estão me acompanhando há bastante tempo". Ela, ainda, contou que ficou na área VIP do evento perto da cantora e familiares, mas ressaltou que não fez nenhum registro com receio de ser "expulsa" do espaço. "Uma coisa são os amigos dela ficarem fazendo vídeo, outra sou eu".Vale lembrar que não é a primeira vez que a ex-'BBB 21' encontra com a diva internacional. No início do ano, quando também participou de um evento da marca, na Califórnia, posou ao lado de Rihanna.