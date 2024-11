Murilo Rosa e Fernanda Tavares se exercitam na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Murilo Rosa e Fernanda Tavares se exercitam na Barra da TijucaDilson Silva / Agnews

Publicado 08/11/2024 11:12 | Atualizado 08/11/2024 11:13

Rio - Murilo Rosa, de 53 anos, e a mulher, Fernanda Tavares, de 44, deixaram a preguiça de lado e se exercitaram na manhã desta sexta-feira (8), em uma praia no Rio. O casal fez um treino funcional nas areais da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, acompanhados de um professor.

Na ocasião, os dois esbanjaram disposição em exercícios com bola e com um equipamento com elástico. Eles também trocaram alguns carinhos no local. Após a atividade, o ator ainda tomou uma água de coco para se refrescar.

Murilo e Fernanda estão casados desde 2007 e tem dois filhos: Lucas e Arthur.