Paolla Oliveira muda de visual - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira muda de visualReprodução Instagram

Publicado 08/11/2024 13:01 | Atualizado 08/11/2024 13:33

Rio – Paolla Oliveira, 42 anos, surpreendeu ao aparecer loira no Instagram, nesta sexta-feira (8). A atriz postou um carrossel de fotos com a mudança de visual e recebeu elogios de amigos famosos.

fotogaleria

"Tudo novo (de novo). Sobre recomeços e reencontros, que eu amo. Começou", declarou.



A namorada do cantor Diogo Nogueira chamou a atenção de artistas com com o novo visual: "Linda", comentou Vanessa Giácomo. "Ela consegue ficar mais linda ainda. Eu amei", afirmou Livia Rossy. "Gata", Thais Carla declarou. "Linda", disse Larissa Manoela.