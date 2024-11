Vídeo! Fátima Bernardes é surpreendida por Túlio Gadêlha ao chegar de viagem - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/11/2024 09:01

Rio - Fátima Bernardes, de 62 anos, foi surpreendida ao ser recepcionada pelo namorado, o político Túlio Gadêlha, de 36, ao chegar de viagem, neste domingo (10). Através das redes sociais, ele compartilhou um vídeo indo até uma máquina de caça pelúcias e conseguindo pegar um unicórnio, enquanto a amada não desembarcava no aeroporto.

Nos comentários da publicação, Fátima retribuiu o carinho do namorado. "Ele sempre me surpreende", escreveu a jornalista. Famosos e internautas também reagiram. "Fofos", opinou a humorista Dani Calabresa. "Primeira pessoa que vi ganhar um bichinho nessas máquinas", expressou um usuário das redes sociais. "Que sorriso lindo", elogiou outra pessoa.No início deste mês, Fátima e Túlio completaram sete anos juntos e celebraram com uma declaração em conjunto nas redes sociais. Discretos, mantém o relacionamento longe dos holofotes mas com declarações públicas em momentos especiais. Antes de namorar o político, a jornalista foi casada por 25 anos com William Bonner. Eles tiveram os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz , de 27 anos.