Ex-BBBs Isabelle e Matteus viajam para a Suíça depois de ficarem noivos em ParisReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 13:03

fotogaleria

Nos comentários da publicação, a ex-BBB se declarou para o noivo. "Meu amor, que dia lindo, que viagem incrível. Obrigada por tudo! Amo você. Tem sido um sonho", escreveu Isabelle. Internautas também reagiram. "O lugar perfeito para um casal lindo e amado por todos", elogiou uma usuária das redes sociais. "É uma foto mais perfeita que outra", expressou um seguidor. "Que incrível", opinou uma terceira pessoa.No sábado (9), o casal anunciou nas redes sociais que ficaram noivos. A ex-BBB foi pedida em casamento em frente a um castelo. "Ela disse sim", escreveu Alegrete na legenda das fotos do momento especial. Isabelle compartilhou um vídeo do pedido. "Mil vezes sim", vibrou.Isabelle e Matteus engataram um romance na reta final do "BBB 24". Depois do fim do reality, eles continuaram se encontrando, apesar da distância. Em maio deste ano, o gaúcho pediu a manauara em namoro. Atualmente, eles se organizam para morarem juntos em São Paulo.