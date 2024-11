Andressa Urach - Reprodução do Instagram

Publicado 11/11/2024 09:32

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, desafiou o ator pornô Kid Bengala a gravar um conteúdo adulto com ela. Em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (10), a loira disse que tentou contato com o profissional através da equipe dele e ainda provocou Kid ao citar rumores de que 'a pipa do vovô não sobe mais'.

"Mandei mensagem para assessoria deles, mas eles não responderam, tá? Mas diz que a pipa do vovô não sobe mais, tá? Adoraria dar o meu furic* para ele, mas diz que é puro marketing, tá?! Que ele não pega ninguém, que ele só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom", afirmou Urach.