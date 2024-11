Eliezer via stories - Reprodução Instagram

Publicado 14/11/2024 07:54 | Atualizado 14/11/2024 07:57

Rio – Eliezer, de 34 anos, detalhou o primeiro encontro de sua filha mais velha, Lua, de 1 ano e 8 meses, com o irmão caçula, Ravi, que nasceu na segunda-feira (11) . O influenciador, casado com Viih Tube, de 24, explicou, no Instagram Stories, nesta última quarta-feira (13), que a aproximação entre os pequenos está sendo feita no tempo de adaptação da primogênita.

"Vim deixar a Lua em casa agora e estou voltando para o hospital para ficar com a Viih. Eu acho que a adaptação da Lua, dos dois, vai dar super certo, mas hoje a Lua foi de momentos. Deixamos ela muito à vontade, no tempo dela, quando ela queria se aproximar, quando ela não queria se aproximar, acho que não peguei o Ravi no colo enquanto ela estava lá comigo", declarou.



Eliezer afirma que conversou com outros pais, junto a Viih Tube, para lidar melhor com a situação: "A Viih precisa estar com Ravi no colo praticamente o tempo todo para amamentar. Fiquei 100% da minha atenção para a Lua, mas trouxemos ela para os momentos com Ravi, na hora da amamentação, trouxemos, mas ela está no tempo dela. Às vezes ela não quer, tinha horas que ela queria, rolou até beijinho, mas acho que vai dar certo, nós lemos muito sobre isso, eu e Viih estamos muito alinhados sobre isso, conversamos com muitos pais", finalizou.