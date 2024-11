César Menotti e Fabiano cantam com Luciano - Webert Belicio / Agnews

Publicado 14/11/2024 09:29

Rio - Luciano Camargo, de 51 anos, gravou o audiovisual "Unidos pela Fé", no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (13). O projeto gospel contou com as participações da dupla César Menotti e Fabiano, Maria Marçal e Mattos Nascimento.

O repertório da apresentação teve músicas como "Terra Fértil", "Em ti Confiarei", "Filho de Emanuel", "Santo Rio de Deus", "Além do Rio Azul", "Clamo Jesus", "Noites Traiçoeiras", "Vai Passar", "Tu És Fiel", "Porque ele Vive", "Desperta", "Hosana" e muito mais.

"Para mim, tem sido muito especial mergulhar nesse universo que me conecta ainda mais com a minha fé, num contexto igualmente fundamental para a Fau (Flávia Camargo), minha mulher, e as nossas filhas. Sinto a necessidade de demonstrar toda a gratidão que eu tenho por ter encontrado a paz e a felicidade plena na minha vida", afirma Luciano.