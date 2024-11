Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Cauã ReymondReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 10:59 | Atualizado 28/11/2024 12:48

Rio - Cauã Reymond, 44 anos, ficou incomodado com uma pergunta feita durante uma entrevista recente sobre ele ter possivelmente sido tóxico com sua ex-mulher Mariana Goldfarb. O ator desconversou e até bocejou durante o papo feito por chamada de vídeo.



"Vazou aí nas redes sociais um corte da sua ex, a Mariana Goldfarb, falando do relato de um relacionamento abusivo. E muita gente na internet colocou isso na conta do relacionamento de vocês, que é o relacionamento mais público dela que se conhece. Você viveu isso com ela? Você entende que você foi abusivo em algum momento ou não é do relacionamento de vocês? O que é que tem dessa história para a gente?", perguntou o jornalista Kadu Brandão.

O ator fugiu da pergunta, se fez de desentendido e não respondeu o que foi perguntado. "Acabei de chegar de viagem, estava lá em Luís Eduardo Magalhães (cidade da Bahia), tô numa batida de trabalho imensa... E, poxa, tô aqui querendo falar do nosso empreendimento, falar sobre 'Vale Tudo'. É o que eu posso te responder nesse momento, entendeu?", disse Cauã.

"Mas o microfone está aberto porque acho que é importante a gente ouvir os lados da situação e é um assunto sério", insistiu o jornalista.

"A resposta que eu tinha para te dar, eu dei agora. Agradeço sua atenção", disse o ator.

Recentemente, Mariana deu entrevista falando sobre os traumas de um relacionamento abusivo que sofreu . Apesar de não citar o nome de Cauã, muita gente associou por ele ser o mais recente e conhecido.

Grazi Massafera, que também já foi casada com Cauã, já falou em entrevistas sobre relacionamentos tóxicos que viveu no passado. Também sem citar nome, ela disse que alguns a levaram para o fundo do poço.