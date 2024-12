João Silva - reprodução Instagram

João Silvareprodução Instagram

Publicado 12/12/2024 16:00 | Atualizado 12/12/2024 16:07

Rio - João Silva, apresentador e filho de Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como Faustão, compartilhou sua história de superação em entrevista recente ao Venus Podcast. Aos 20 anos, João relembrou as dificuldades que enfrentou durante a adolescência, quando lidava com a obesidade. O apresentador, que passou por uma cirurgia bariátrica em 2020, contou detalhes sobre sua trajetória e como a obesidade impactava sua vida.



fotogaleria

Durante a entrevista, João revelou que chegou a pesar 158 quilos e que, apesar da situação, nunca se importou excessivamente com seu peso na época. "Eu sempre levei muito na boa o peso. É a maior hipocrisia do mundo e isso eu falo mesmo, já que vivi e é o meu lugar de fala, uma pessoa obesa falar que não quer emagrecer. Tenho certeza que a pessoa está mentindo. Não é bom ser obeso", declarou o apresentador.Ele destacou, no entanto, que não se via como alguém que havia engordado após um período de magreza. Para João, "aquilo (o peso) era o meu normal, a minha vida era sobre aquilo". O apresentador também refletiu sobre a pressão que a obesidade exerce na saúde mental e física.João Silva não hesitou em chamar a obesidade de doença, reconhecendo a dificuldade de lidar com os hábitos alimentares prejudiciais. Ele contou que sua rotina envolvia comer excessivamente, a ponto de ir a restaurantes e consumir "dois, três almoços". "Mas eu imaginava ‘eu vou morrer se eu viver essa vida, uma hora eu vou morrer’", revelou.Em relação à sua mãe, João afirmou que ela se sentia culpada por sua condição, mas foi claro ao afirmar que a obesidade é uma doença e que ela não era responsável. "Minha mãe sempre se sentiu um pouco culpada, mas ela não tem culpa, é uma doença a obesidade. Eu também tive culpa de querer exagerar, de não abdicar da comida", explicou.Em 2020, João decidiu se submeter à cirurgia bariátrica, o que marcou uma virada em sua vida. Ele comemorou os resultados do procedimento e afirmou que a bariátrica foi um sucesso. "Graças a Deus minha bariátrica foi um sucesso", concluiu, ressaltando a importância do acompanhamento médico e da disciplina no processo de emagrecimento.