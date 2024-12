Patrícia Abravanel - Reprodução

Rio - Patricia Abravanel, de 47 anos, lembrou os últimos momentos com o pai, Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em agosto deste ano, devido a broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1, no documentário "Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro", disponível no +SBT. A apresentadora disse que o ícone da TV brasileira se mostrava forte quando estava com a família e detalhou uma situação que aconteceu na primeira ida dele ao hospital.

"Ele pegou uma gripe e ficou bem fragilizado. Mas não estava tão fragilizado a ponto de ficar no hospital...Tem até uma selfie que eu fiz com o meu pai lá, conversando com os médicos. E mandei isso no grupo da família, falando que meu pai queria ir embora. Deixamos o tempo do antibiótico, e ele foi embora", contou Patricia.

Como o pai já estava em casa e aparentemente bem, a apresentadora decidiu ir à um casamento fora de São Paulo. "Eu tinha um casamento fora. Vi que ele não estava muito bem, mas não estava pro hospital, tipo mal. Até porque meu pai se mostrava muito forte com a gente", relatou.

Durante a viagem, a comunicadora soube pela mãe, Isis Abravanel, que Silvio voltaria para a unidade de saúde. "Eu falei: 'Mas ele precisa mesmo voltar pro hospital? Ele não gosta'. Minha mãe disse que ele queria ir, e falei: 'então eu volto?'. Ela disse: 'não, fica aí'. Falei assim: 'bom, não voltar, porque acredito que não vai acontecer nada", declarou.

Emocionada, Patricia disse que torcia para o pai ficar bem. "Acreditei até o último segundo, orei por isso. Levantava de madrugada para pedir a Deus para deixar meu pai viver mais. Quando veio a ligação falando que meu pai tinha ido, acreditei que Deus tinha cuidado de tudo. Ao mesmo tempo que a fé encoraja, ela consola".