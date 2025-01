Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda celebram o primeiro mês de vida da filha Clara - Reprodução Instagram

Publicado 26/01/2025 12:30 | Atualizado 26/01/2025 13:01

Rio - Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda celebraram um mês de vida da filha filha Clara, neste sábado (25). O casal mostrou detalhes, nas redes sociais, da festa com o tema 'Moana', que contou com a presença de Vanessa Camargo, Dado Dolabella, os filhos da cantora, José Marcus e João Francisco, além de Camilla Camargo.

"Pronta para comemorar meu primeiro mêsversário! Com vocês, a nossa princesa Moana — ou melhor, Clara Moana! Qual será a próxima princesa do mêsversário? Quero saber o palpite de vocês", escreveu Graciele, em uma postagem feita no Instagram.

Internautas comentaram na publicação. "Parabéns para essa princesa linda! Que Deus abençoe sempre", disse um. "Meu Deus! Que princesa mais linda", afirmou outro. "Que coisa mais fofa! Que papai do céu continue abençoando", comentou mais um fã.