Ticiane PinheiroDan Delmiro / Agnews

Publicado 26/01/2025 14:40

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, aproveitou o dia de sol, neste domingo (26), para ir à praia. A apresentadora renovou o bronzeado nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, e se divertiu bastante. De biquíni preto, a artista exibiu o corpo sarado e chamou a atenção no local. Para espantar o calor, ela deu um mergulho no mar.

Tici estava acompanhada da família. Com a filha, Manuella, de cinco anos, fruto do casamento com o jornalista César Tralli, a artista brincou no mar e também fez castelinhos de areia. Para se proteger do sol, a apresentadora usou um boné.