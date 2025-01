Claudia Raia exibe registros de passeio com a família - Reprodução Instagram

Publicado 26/01/2025 14:46 | Atualizado 26/01/2025 14:49

Rio - Claudia Raia, de 58 anos, encantou internautas ao exibir um passeio que fez ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, de 55, e com o filho, Luca, de 1, neste domingo (26). A atriz publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e mostrou o pequeno brincando ao lado de animais infláveis. "Só amores", escreveu na legenda.

Seguidores da artista comentaram na postagem. "Não sei se vocês conseguem imaginar o quanto são lindos. Amo vocês", disse um. "Família linda. Que Deus abençoe e proteja sempre", afirmou outro. "Tão lindo. Um menino tão lindo. Eu adoro esta família. Bem estruturada, filhos lindos. Lucas é feliz", comentou mais um fã.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.