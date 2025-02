Anitta e o pai, Mauro Machado - Edson Douglas / AgNews

Publicado 13/02/2025 08:16 | Atualizado 13/02/2025 08:22

Rio - Anitta, de 31 anos, aproveitou uma brecha na intensa rotina de trabalho para curtir um cineminha com o pai, Mauro Machado, na noite desta quarta-feira (12). Os dois estiveram em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e se divertiram bastante. Nas imagens, feitas por um paparazzo, eles aparecem sorridentes.

A Poderosa, inclusive, caprichou no look para o programa em família. Ela usou uma blusa e calça, e completou a produção com vários acessórios, incluindo brincos, pulseiras, anéis, bolsa e óculos escuros. Já Painitto usou uma camisa branca social, calça jeans. Ele também não dispensou os óculos escuros.