Preta Gil reencontra Bruna Marquezine, Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme e mais amigos - Reprodução de vídeo / Instagram

Preta Gil reencontra Bruna Marquezine, Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme e mais amigosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/03/2025 07:59 | Atualizado 25/03/2025 08:00

Rio - Preta Gil, de 50 anos, reencontrou vários amigos como as atrizes Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme, a cantora Ivete Sangalo, o produtor Léo Fuchs e os influenciadores digitais Jude Paulla e Dudu Barros. O registro do momento foi compartilhado através das redes sociais, nesta segunda-feira (24).

Veveta também mostrou um vídeo do momento descontraído, que teve direito a muitas risadas e conversas. "Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida. Estamos aqui falando de assuntos muito sérios e tem a ver com você. Saiba que se você ainda não sentiu a orelha coçando...", brincou a cantora, enquanto os outros amigos ajudavam Preta a colocar meias de compressão nas pernas, para melhorar a circulação sanguínea.

Vídeo

O encontro aconteceu no mesmo mês que Preta foi hospitalizada. Em 8 de março, a cantora foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Aliança Star, em Salvador, para tratar um quadro de infecção urinária. A filha de Gilberto Gil recebeu alta na sexta-feira (14) Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com câncer no intestino, mas anunciou que estava em remissão no final daquele mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, exames revelaram o retorno da doença, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. Em dezembro, a artista passou por uma longa cirurgia para retirada dos tumores, que durou 21 horas, no qual precisou colocar uma bolsa de colostomia permanente. A cantora recebeu alta hospitalar em fevereiro, 55 dias depois da internação.