Luísa Périssé relata surpresa com sucesso de Trap do Trepa TrepaVeronica Peixoto

Publicado 25/03/2025 05:00

Rio - Luisa Perisse, de 25 anos, é o momento! Natural do Rio de Janeiro, a atriz ganhou ainda mais notoriedade ao se aventurar no mundo musical - mesmo que de brincadeira - com o "Trap do Trepa Trepa". A canção, que chegou a ser lançada nas plataformas digitais em parceria com Dennis DJ, se tornou um dos hits do Carnaval 2025 e segue bombando.

Filha da atriz Heloísa Périssé, a artista comenta a surpresa com a repercussão da música. "Nunca imaginei que o 'Trap do Trepa Trepa' fosse virar o que virou, porque era uma grande brincadeira. Fazia em casa, com minha família, meus amigos. Cantava e todo mundo adorava. Planejava lançar, só que de brincadeira também", diz Luisa, ao explicar que a canção faz parte de uma de suas personagens, Perisseta.

O hit viralizou durante participação da atriz e da mãe no "Pé no Sofá Pod", apresentado por Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa. A artista cantou o trap e caiu nas graças do público devido a letra divertida e as diferentes expressões. "É uma coisa do meu vocabulário que eu encurto as palavras. 'Tépa' significa 'até parece'", explica. Ela também costuma falar "obri", de "obrigada", além de: "Ih, fulana é maior 'esqui'", que quer dizer "esquisita".

A ideia da música surgiu durante um jogo de cartas com a mãe, a irmã mais nova Antônia, mais conhecida como Tontom, e o namorado, o também ator Rafael Coimbra. Durante o momento descontraído, a caçula de Heloísa falou o título da canção e a letra surgiu imediatamente. "Inventei a música inteira na hora, jogando carta, só brincando, foi do nada", recorda Luisa, aos risos.

A loira conta que antes do hit estourar já tinha fãs que a acompanhavam por outros trabalhos, mas que o reconhecimento aumentou ainda mais. "A proporção mudou muito. Muita gente que eu nunca imaginava", relata ela, que participou do tradicional bloco "Fervo da Lud", no Rio, neste ano. "Foi uma experiência única e louca na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse ser convidada para cantar com a Ludmilla e chegar nos lugares e as pessoas [falarem]: 'Amo o 'Trepa Trepa''. Foi muito inesperado, mas muito legal", recorda.

O "Trap do Trepa Trepa" também foi lançado em todas as plataformas digitais, em parceria com Dennis DJ. "Eu estou encantada com o Dennis. Já falei que considero ele meu pai da música, de verdade. Estou encantada como ele é fofo, gente boa, humano. Foi maravilhosa essa parceria e espero que seja a primeira de muitas", vislumbra Luisa.

Apesar do sucesso musical, a artista destaca que vai continuar se empenhando na atuação. "Não vou me dedicar a carreira musical, vou me dedicar a minha carreira de atriz. Mas nada impede que a minha carreira musical seja uma vertente da de atriz. Porque é isso que ela é, na verdade...Eu tenho várias músicas de brincadeira", ressalta ela, que tem o desejo de lançar um álbum com as músicas descontraídas.

Família de comediantes

Luisa vem de uma família de comediantes, já que é fruto do relacionamento de Heloísa com Lug de Paula, conhecido por dar vida ao clássico personagem Seu Boneco, na "Escolinha do Professor Raimundo". O programa de humor foi estrelado por Chico Anysio (1931–2012), avô dela. A atriz, então, diz que a decisão de seguir os passos dos familiares foi por vocação.

"A minha mãe fala que a profissão do comediante não é você que escolhe, é a profissão que te escolhe. Então desde criança eu era a hilária da turma. Ia lá na frente e fazia vários personagens, imitava todos os professores e o pessoal da sala. Todo mundo me achava a 'palhaça'. Então, eu sabia que tinha que seguir para isso", afirma.

Além do talento para o humor, Luisa comenta que tem a personalidade muito parecida com a da mãe. "De jeito a gente é igual, é impressionante. Até às vezes um jeito de falar, assim. Ou às vezes eu mesma faço alguma coisa e falo: 'Jesus, estou virando minha mãe'", diverte-se.

Mais projetos

E a parceria da vida também virou profissional. As duas apresentaram o programa "Desencontro de Gerações" (2024), no GNT. Mesmo sendo muito parecidas, Luisa conta que ela e a mãe levam com leveza quando surge algum desentendimento. "A gente sempre se encontra ali no bom humor. Então, às vezes, por mais que a gente esteja brigando, ou alguma coisa aconteça, alguém solta uma piada e a outra ri. A gente não consegue brigar por mais de 30 segundos. Nem configura briga, na verdade", analisa.

Na série de humor "Sem Filtro", da Netflix, a atriz dá vida à Sandrinha e se identifica com a personagem. "Eu bati o olho e falei: 'Essa menina sou eu, gente'". Luisa também analisa quais foram as inspirações para construir o papel. "Acho que busquei num lugar meu, de viver no seu próprio universo. Porque ela é um pouco deslumbrada, ela vive no universo dela, acha que está abalando, então acho que busquei nesse lugar de viver no seu próprio universo".

O amor da artista pelo teatro também é grande. "Faço audiovisual porque a gente acaba fazendo, mas o teatro é uma arte muito viva. Você está ali, com a plateia, com as pessoas. Nenhuma sessão é igual a outra", diz ela, que estava em cartaz com a peça "Camareira". Ao falar dos próximos projetos, a atriz prefere deixar o mistério no ar: "Não vou dar 'spoiler', só uma sinopse: Vem coisa aí. Podem ficar esperando aí porque prometo só coisa boa", garante, aos risos.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa