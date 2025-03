Léo Santana e Lore Improta estão na Turquia - Reprodução do Instagram

Léo Santana e Lore Improta estão na TurquiaReprodução do Instagram

Publicado 25/03/2025 08:03

Rio - Léo Santana e Lore Improta aproveitam as férias juntinhos na Turquia. Casados desde 2021, o casal curtiu um passeio de balão, nesta segunda-feira (24), e compartilhou alguns momentos com os seguidores no Instagram Stories. A dançarina, inclusive, revelou que os dois tiveram medo.

fotogaleria



"Chega, pô! Já deu, vamos embora", disse Léo, enquanto o balão subia, em um dos vídeos. "Deu uma balançadinha, é muito alto! Muito!", destacou a loira, que também mostrou o balão se aproximando do solo. "Chegamos bem pertinho do solo, quase batemos na árvore e subimos tudo de novo... Agora o medo de bater na montanha. Juro. Misto de sentimentos". "Chega, pô! Já deu, vamos embora", disse Léo, enquanto o balão subia, em um dos vídeos. "Deu uma balançadinha, é muito alto! Muito!", destacou a loira, que também mostrou o balão se aproximando do solo. "Chegamos bem pertinho do solo, quase batemos na árvore e subimos tudo de novo... Agora o medo de bater na montanha. Juro. Misto de sentimentos".

Apesar dos perrengues, Lore contou que curtiu o passeio. "Mágico demais". Ela também publicou várias fotos em clima de romance com Léo.