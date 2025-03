Pedro Scooby mostra filho surfando e internautas elogiam: ’Muito bom’ - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 09:44

Rio - Pedro Scooby, de 36 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para compartilhar um vídeo surfando com o filho mais velho, Dom, de 12, numa piscina de hotel em Porto Feliz, interior de São Paulo. A publicação encantou internautas que não economizaram nos elogios.

"Aniversario do Dom é quarta feira, mas as comemorações já começaram!! Fizemos nossa primeira trip de surf, só eu e ele", escreveu o surfista e ex-BBB na legenda do post. No registro, os dois aparecem 'pegando onda' em uma piscina de onda. Na mesma rede social, o adolescente costuma compartilhar manobras de skate.

Dom recebeu muitos elogios de internautas, que disseram que ele tem talento para o esporte, assim como o pai. "Muito bom", disse um usuário das redes sociais. "Nossa, ele está arrasando", opinou uma seguidora. "A fruta não cai longe do pé", expressou um fã. "Tal pai, tal filho, e muito amor envolvido", comentou outra pessoa.

Dom é fruto do antigo casamento do surfista com a atriz Luana Piovani. O ex-casal também é pai dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos. Do relacionamento atual do ex-BBB com a modelo Cintia Dicker, nasceu Aurora, de 2.

