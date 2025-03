Alcione e Alexandre de Moraes - Reprodução do Instagram / Bruno Peres / Agência Brasil

Alcione e Alexandre de MoraesReprodução do Instagram / Bruno Peres / Agência Brasil

Publicado 25/03/2025 08:35

Rio - Alcione, de 77 anos, fez uma revelação inusitada sobre do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante um show no último fim de semana, no Espaço Unimed, em São Paulo. Antes de entoar a canção "Faz uma loucura por mim", a artista disse que se casaria com o magistrado.

"Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre falei para a minha irmã que se eu conhecesse ele há mais tempo, eu tinha casado com ele. Sou fã do ministro", afirmou a cantora.

"Sou fã do ministro Alexandre de Moraes. Falei pra minha irmã que se tivesse conhecido há mais tempo teria me casado com ele." (Alcione)#bbb25pic.twitter.com/lj66cXuwuc — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 24, 2025

No ano passado, Alcione também demonstrou seu carinho pelo ministro em uma apresentação em Brasília. Ela chamou Alexandre de "meu careca" e afirmou: "Gosto muito dele".