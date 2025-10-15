Gabi Moura se prepara nos bastidores do desfile - Reprodução/Instagram

Gabi Moura se prepara nos bastidores do desfileReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 20:55 | Atualizado 16/10/2025 10:00

Rio - A brasileira Gabriela Moura, de 21 anos, está prestes a estrear em um dos desfiles mais icônicos do mundo. A influenciadora foi uma das personalidades selecionadas para desfilar na passarela do Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que acontece nesta quarta-feira (15), em Nova York.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Gabi construiu uma sólida base de fãs nas redes sociais, onde compartilha vídeos de dança, moda e momentos de sua rotina. Hoje, ela soma mais de 11 milhões de seguidores no TikTok e ultrapassa 2,8 milhões no Instagram, sendo uma das criadoras de conteúdo brasileiras mais influentes da nova geração.

A jovem começou a ganhar destaque internacional em 2023, quando assumiu o namoro com o influenciador canadense Josh Richards, conhecido por seu trabalho nas redes e no entretenimento digital. O relacionamento levou Gabi a mudar-se para Los Angeles, onde passou a investir com mais foco na carreira internacional.

Nas redes sociais, Gabi tem compartilhado detalhes dos bastidores do evento. Animada, ela mostrou nos stories um pouco da preparação e escreveu: “Tô surtando!” Em outra publicação, a influenciadora se emocionou com a conquista e desabafou: “Não acredito que esta é minha vida agora. De Niterói para o VSFS. Que loucura é essa?”, escreve.