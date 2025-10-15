Gabi Moura se prepara nos bastidores do desfileReprodução/Instagram
TikToker brasileira participa de desfile da Victoria’s Secret
Gabi Moura cruza a passarela do evento fashion nesta quarta-feira (15)
Sthefane Matos e Kevi Jonny se casam em resort na Bahia
Influenciadora digital e cantor estão justos desde outubro de 2022, entre idas e vindas
Luan Pereira toma remédio que não vende no Brasil para tratar crise renal
Sertanejo recebeu medicação importada
Adriane Galisteu ironiza críticas ao look usado em 'A Fazenda 17'
Internautas apontam detalhe íntimo na roupa da apresentadora
Vídeo! Mateus Solano dá tapa e derruba celular ao ser filmado em espetáculo
Atitude do ator dividiu opiniões entre internautas
Anitta participa de evento na Inglaterra e conhece rei Charles III
Cantora esteve no Palácio de St. James, em Londres
Val Marchiori chora após primeira sessão de quimioterapia: 'Dói'
Socialite usa touca gelada para tentar evitar a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer de mama
