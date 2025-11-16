Paula Mattos - fotos de Trumpas / Divulgação

Paula Mattos fotos de Trumpas / Divulgação

Publicado 16/11/2025 05:00

Rio - Paula Mattos, de 35 anos, mistura sertanejo, country e pop no EP "Estrada Session", disponível nas plataformas digitais. Gravado em formato intimista, o trabalho reúne três faixas já conhecidas pelo o público, "Separa, Namora", "Longe Daqui", e o pot-pourri de "Se Olha no Espelho / Ser Humano ou Anjo / Como Faz com Ela", além da inédita "Mulher de Chapéu".

"Eu sou apaixonada por projetos fora da caixa e o 'Estrada Session' me proporciona fazer algo inédito no nosso mercado. É um projeto com continuidade", afirma a artista, que celebra a boa recepção dos fãs com este trabalho. "Tem sido muito boa graças a Deus, só comentários bons, sou grata por isso, pois sinto que estou no caminho certo".

Com dez anos de carreira, Paula reflete sobre a responsabilidade de ser uma das grandes vozes do sertanejo feminino. "É a de abrir e desbravar uma estrada e de ser exemplo. Como disse esses dias, algumas das mulheres parece que 'esqueceram' quem estava junto nesse novo movimento. Mas o importante é que eu respiro a música, sou grata a ela e tudo o que eu faço é com amor, respeito e profissionalismo".

A artista ainda recorda os momentos mais marcantes na trajetória profissional. "O primeiro DVD marcou muito, o acontecimento e a história da música "Que Sorte A Nossa", o clipe da música "Rosa Amarela", o lançamento e a repercussão da música "Nosso Cupido Foi Deus", a participação da Marília Mendonça no meu 2º DVD Ao vivo em São Paulo com a música "Amiga", lista.

Além de cantora, a artista é compositora e assina canções que já foram gravadas por Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e vários outros artistas. Ela, então, e diz como as letras das músicas impactaram em sua trajetória artística.

"As composições me abriram portas no mercado sertanejo com grandes artistas nacionais, foi daí que comecei a ficar conhecida no meio, e sou muito grata a todos os artistas que acreditaram nas minhas músicas no começo", destaca.

Na hora de escrever, Paula leva em consideração seus sentimentos. "O que estou sentindo em cada momento, é bem específico, mas também me baseio pelo cotidiano, por coisas que acontecem comigo e com amigos e também fico de olho nas histórias que as pessoas estão vivendo", conta.

Questionada sobre os próximos passos na música, a cantora adianta: "Já estamos gravando o próximo (Estrada Session), creio que gravo pelo menos mais dois esse ano, fora as outras novidades que estão por vir que não posso contar ainda, é surpresa", conclui, aos risos.