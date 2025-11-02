Publicidade
Giovanna Lancellotti e Gabriel David reúnem famosos em festa de Halloween no Rio
Casal usou fantasia inspirada na animação 'Noiva Cadáver' (2005), na noite deste sábado (1º)
Rio - Giovanna Lancellotti, de 32 anos, e Gabriel David, de 27, reuniram muitos famosos numa festa de Halloween, no Rio, na noite deste sábado (1º). O casal usou fantasia inspirada na animação "Noiva Cadáver" (2005).
O evento foi prestigiado por muitas personalidades, como Sophie Charlotte, Xamã, André Lamoglia, Pedro Scooby, Cintia Dicker, Pocah, Bruna Griphao, Caio Manhente, Giovanna Pitel e Johnny Massaro. Muitos deles entraram no clima de Dia das Bruxas e se vestiram como personagens ou ícones do terror.
Lancellotti integra o elenco da novela "Dona de Mim", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. Ela, então, recebeu os colegas de elenco Humberto Morais, L7nnon, Pedro Fernandes e Giovana Cordeiro. A autora do folhetim, Rosane Svartman, também esteve presente.
Intérprete do personagem Ryan, o rapper soltou a voz durante a festa, ao lado do DJDokick, que animou os convidados. Para dar a atmosfera "arrepiante", o espaço contou com decorações de Halloween, como caveiras, espelhos macabros, abóboras e até atores caracterizados como monstros.
