Geraldo Luís e Silvio SantosReprodução/Instagram

Publicado 12/12/2025 08:46

Rio - Geraldo Luís postou uma sequência de fotos com Silvio Santos, nesta sexta-feira (12), dia em que o apresentador completaria 95 anos. A homenagem acontece nove dias depois de ser demitido do SBT , onde ficou apenas quatro meses no "Aqui Agora". Na postagem, ele fala sobre o empresário e desabafa na legenda.

"Ah se você estivesse vivo… Sempre respeitou aos verdadeiros e leiais e aos simples de coração e ao SBT. Quanto me ajudou mesmo de longe e em todos seus aniversários mandava pelos queridos motoristas, Roberto e Orlando seus presentes. Você nunca deixava de responder mesmo depois ao carinho que lhe dávamos, era isolado de seu jeito e sistemático, mas único aos que gostava", iniciou.

O apresentador escreveu ainda: "Só você sabe Silvio, quando subia as curvas do SBT, o quanto agradecia você em oração por mais ainda…quando relava nas paredes do seu camarim pedindo inspiração a você e proteção, pois me entreguei ao seu chão sagrado".

Por fim, Geraldo disse que leva Silvio Santos no coração. "Mesmo não estando aqui, você sabe que seguimos seu legado. Ah se estivesse por aqui…lembra quando lhe entreguei pelas mãos do maravilhoso Orlando as ideias do Aqui Agora? Sei que você aí de cima ouviu…" , concluiu.

Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto do ano passado, aos 93 anos.