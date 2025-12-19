Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Brunna GonçalvesReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 08:07

Rio - Brunna Gonçalves surpreendeu os seguidores ao mostrar nas redes sociais, nesta quinta-feira (18), o antes e depois da cirurgia plástica que realizou no abdômen. Após dar luz à filha, Zuri, de 7 meses, a dançarina passou por Lipo LAD.

"Depois da gestação, meu corpo mudou como muda para toda mulher. Vieram a flacidez, aquela gordurinha que não saía mais e a vontade de me reconhecer de novo no espelho. Eu já tinha feito uma Lipo LAD antigamente, mas o tempo passou", iniciou Brunna, na legenda da publicação.



"E foi com a nova técnica LAD Avançada JK que eu finalmente consegui o resultado que sempre quis: natural, elegante, com a pele firme, o contorno definido e totalmente em harmonia com o meu corpo. [...] Hoje eu estou extremamente feliz, confiante e vivendo o melhor momento da minha vida como mãe, como mulher e na melhor versão de mim mesma", concluiu ela, citando a famosa clinica de estética responsável pelo procedimento.

O resultado foi mais do que aprovado, e a musa da Grande Rio recebeu uma 'enxurrada' de elogios, como "A 'mami' está ainda mais gata"; "Maravilhosa"; "Ficou ainda mais linda"; "Perfeita"; "Muito gostosa"; "Impecável"; "Ficou muito bom" e "Muito gata".

Zuri - que nasceu no 14 de maio, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos - é fruto do casamento com Ludmilla. A primogênita nasceu de fertilização assistida ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira), uma técnica onde o óvulo de uma parceira é fecundado e implantado no útero da outra. No caso delas, um óvulo da cantora foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da dançarina.