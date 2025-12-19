Samara Felippo desabafa sobre a maternidade solo - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 09:51

Rio - Samara Felippo, de 47 anos, desabafou através de um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (19), após ter um momento de estresse com as filhas, Alícia, de 16 anos, e Lara, de 12. As adolescentes são frutos do antigo relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

No vídeo, Samara contou um episódio que aconteceu com as filhas em que ela acabou gritando para dar fim a uma briga das meninas. Além disso, relacionou a situação ao peso de ser uma mãe solo, já que não tem com quem dividir as demandas.

"Eu abri esse vídeo para dividir um pouco do que eu passei hoje, tudo o que eu falo e 'milito'. 'Militar' agora virou, na adolescência, uma palavra - isso me preocupa muito - chata. Mas eu jamais deixarei de 'militar' e as minhas filhas sabem disso", iniciou ela.

Em seguida, disse que começaria a falar sobre a sua maternidade solo que, apesar de ser branca e com privilégios, sabe que muitas mães se identificam porque ela fala de angústias, estresse e sobrecarga mental:

"A gente estava saindo hoje, eu tinha combinado [com as filhas]. (...) Na hora de entrar no carro, começou a treta de quem ia na frente. E, para melhorar a situação, uma ia ficar na casa de uma amiga e a outra ia voltar comigo depois do shopping. Então, geralmente, elas dividem, uma vai na frente, quando a gente volta, a outra vem na frente".

Ela afirmou que esse tipo de briga é a que mais irrita e que 'explodiu' com as filhas porque não foi um estresse do momento, mas que, segundo ela, "já tem há 16 anos". "E aí me vem, assim, a raiva da ausência paterna. Esse desespero de não ter com quem dividir essa demanda. A angústia de não ter aquilo 'então vai lá, fala com teu pai', não tem, não tem".

"Eu sou o único canal, tudo cai por cima das minhas costas emocionalmente, psicologicamente e fisicamente também, porque aqui eu estou lavando, passando, fazendo comida o tempo inteiro", expôs Samara.

A atriz também comentou que não divide muito com Elídio, seu parceiro atual, porque ele "comprou o pacotão". "Então, só estou dividindo aqui porque hoje foi um dia muito estressante".

"É aí que entra o meu debate sobre maternidade, que nunca teve a ver com o amor pelas minhas filhas. (...) que ninguém consegue entender, quem consegue são mães que passam por isso, sobre a sobrecarga materna. Então foi um desabafo sobre 'maternar' solo, enfatizando que existem muitas mulheres casadas que são mães solo e não percebem", alertou a atriz.

"Gritei muito hoje, botei tudo para fora. Elas ficaram um pouco assustadas. Eu não pedi desculpa. Eu queria que elas entendessem o grau de estresse que a gente é levada", concluiu. Além de mãe e falar muito sobre a maternidade solo em sua rede social, Samara é atriz, produtora e DJ.