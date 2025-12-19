Rafa Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 09:33

Rio - Rafa Justus, de 16 anos, mostrou nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (19), que rebateu o comentário de um seguidor que chamou suas cirurgias plásticas de "reforma". A influenciadora digital disse que não entendeu como "elogio" e achou "bizarro".

"Preciso compartilhar aqui esse comentário que recebi na rede vizinha. Teoricamente seria um elogio, mas veio de uma forma peculiar... achei bizarro", escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, nos stories do Instagram.

A adolescente expôs o print da mensagem que dizia: "Ficou linda dessa da reforma". Na própria publicação do TikTok, ela retrucou: "Me explica. Em qual momento da minha vida eu virei uma casa? 'Reforma'?", questionou Rafa.

Em fevereiro de 2024, ela revelou que havia passado por uma rinoplastia combinada com correção de septo nasal. No mês seguinte, contou que também realizou cirurgia ortognática. O procedimento é indicado para correção e reposicionamento dos ossos da mandíbula e/ou maxilar. Rafa nasceu com estenose crânio-facial.