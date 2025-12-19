Rafa JustusReprodução / Instagram
Rafa Justus rebate comentário de seguidor: 'Bizarro'
Influenciadora digital, de 16 anos, expôs o print da mensagem nos stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (19)
Brunna Gonçalves surpreende ao mostrar antes e depois de cirurgia plástica
'Ficou ainda mais linda', elogiou uma seguidora
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil
Modelo desembarcou em São Paulo e roubou a cena com produção elegante
Aniversário de Léo, filho de Murilo Huff, vira assunto após atitude da noiva do cantor
Gabriela Versiani aparece longe da família e da mesa no momento do parabéns
Rafa Kalimann conta truque para ajudar no trabalho de parto
Influenciadora espera primeira filha com Nattanzinho
Ana Hickmann comemora 2 anos do primeiro beijo com Edu Guedes
Apresentadora fez declaração de amor para o noivo nas redes sociais
