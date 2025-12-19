Melody e Pedro Sampaio em clipe da música Jetski - Reprodução / X

Publicado 19/12/2025 12:04

Rio - Melody voltou a ser assunto nas redes sociais devido ao lançamento da música "Jetski", em parceria com Pedro Sampaio e Meno K, nesta quinta-feira (18). Nas redes sociais, os internautas falaram sobre a desenvoltura da artista na canção e recordaram a exclusão dela de uma canção com a Anitta recentemente.

"Gente? A Melody no clipe do Pedro, simplesmente entregou skin diva pop elite!", comentou um fã no X (antigo Twitter). "O solo da Melody, socorro", elogiou outra pessoa. "Melody se livrou da bomba 'Fala quem é' da Anitta e ganhou um hit 'Jetski' com Pedro Sampaio", ironizou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Melody entenda que você não fez besteira, você se livrou daquela bomba atômica" e "Anitta já dizia em 2021: Melody seria a nova sensação do Brasil e, olha, a gata não erra" também foram publicados na rede social.

Assista ao clipe:

