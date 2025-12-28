Gustavo Mioto revela convites para atuar em mais projetos: ’Topei’ - Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto revela convites para atuar em mais projetos: ’Topei’Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2025 05:00 | Atualizado 28/12/2025 07:54

Rio - Colecionando sucessos ao longo dos quase 15 anos de carreira, Gustavo Mioto, de 28 anos, vive um momento especial. O cantor - que recentemente lançou a canção "Pedido de Socorro" - estreou como ator ao protagonizar a novela vertical "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", original Globoplay. Em entrevista ao DIA, o sertanejo celebra a parceria com o par romântico, Maya Aniceto, vibra com as conquistas deste ano, conta os planos para o Réveillon e revela os projetos - na música e atuação - para 2026. Confira!

- Gustavo, quais são os projetos futuros?

Na parte da música, os meus projetos futuros são a carreira internacional que a gente está iniciando. Está começando a sair do papel. Tem muito lançamento para 2026. Em 2027 (completo) 15 anos (de carreira), então, pode ser que exista um projeto de comemoração no final de 2026. Muita coisa pode acontecer. Vai ser um ano bem cheio de trabalho para mim. Acho que o mais trabalhoso até hoje, então vamos para cima. Na atuação surgiram alguns convites. Eu topei um ou outro e estou muito curioso para saber como é que vai ser. Agora é dar tempo ao tempo e pensar em 2026 só na hora que chegar, para não dar aquela ansiedade.

- Recentemente você estreou como ator ao protagonizar "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", novela Original Globoplay. Como foi a experiência?

A melhor possível. Todo mundo foi muito gentil comigo lá dentro do set, todo mundo muito querido. Começar algo novo depois de 13 anos de música foi realmente uma experiência muito doida. (...) Eu gostei de fazer, achei que eu me senti super bem fazendo, gostei da 'vibe'. Realmente foi uma experiência legal, dei bastante sorte que todo mundo lá era muito querido. Com certeza foi uma experiência muito positiva.



- Como foi a parceria com a Maya Aniceto?

Foi incrível. Ela é uma menina muito talentosa, inteligente, gente boa. Foi super gentil comigo do começo ao fim, compreensiva com as minhas dúvidas. Quando eu tinha dúvidas sobre alguma coisa na cena ou posicionamento de câmera, essas coisas assim, ela sempre foi muito massa. A gente teve uma relação legal de parceiro de trabalho, foi muito especial. Acho que isso rendeu, conseguiu passar a verdade do casal na novela. O casal foi super bem e espero que a galera tenha gostado.



- Qual foi o maior desafio ao estrelar a primeira produção?

Acho que o maior desafio para mim foram as cenas mais sérias. As cenas mais de brincadeira, de piada, de ironia, eu estava em casa. Mas as mais sérias foram mais complicadinhas de fazer, que exigiam uma certa intensidade maior.



- Os seus fãs já estão acostumados a te acompanharem nos palcos. E como foi a recepção deles ao te verem atuando?

Acho que eles receberam super bem. É claro que houve um estranhamento de começo, de me ver interpretando outra pessoa, as cenas românticas, mas todo mundo recebeu bem. Fiquei muito feliz porque eles sempre me botam para cima, me incentivam a testar as coisas novas. Isso é muito legal, então, é sempre muito massa essa nossa relação.



- Você continua se dedicando à música. Inclusive, recentemente lançou a canção "Pedido de Socorro". Quais foram as inspirações para compor esse hit 'sofrência'?

É uma música que nasceu de uma conversa entre eu e os compositores que escreveram ela comigo. Onde mais de uma pessoa na roda estava passando pela mesma situação. E aí, a gente acaba às vezes querendo cobrar algumas coisas que a pessoa não vai conseguir entregar, ou a gente cobra o mínimo, e às vezes cobrar o mínimo várias vezes te transforma na pessoa chata da relação. (...) A gente partiu desse tipo de conversa e surgiu 'Pedido de Socorro'.



- Mioto, ao fazer uma retrospectiva, como define o seu ano de 2025?

A retrospectiva de 2025 é muito positiva, foi o melhor ano da minha vida, o melhor ano da carreira, então, acho que não tem como reclamar de nada. Foi, claro, o ano mais difícil, mas todo crescimento exige um desconforto. Acho que a gente passou por várias etapas difíceis, mas ainda assim a gente se saiu super bem, vencendo os obstáculos. Acho que 2025 foi um ano muito positivo para tudo na minha vida e eu estou muito feliz com a forma com a qual a gente vai terminar ele e começar 2026.



- Fim de ano está chegando! Onde vai passar o Réveillon?

Esse ano eu vou passar o 'Réveillon em Alto Mar'. Vou ter a oportunidade de fazer show no navio. Tenho muito esse lance com água e o Réveillon em si é uma data muito significativa para mim. Eu sempre fico mais reflexivo nesse dia e esse ano eu vou passar na água, que é um lugar que naturalmente me deixa reflexivo, então vai ser muito legal.



- Na virada, existem algumas superstições. Você segue alguma tradição?



Eu nunca segui muita tradição de Réveillon. Eu já fiz um pouco de tudo, de estar todo mundo pulando as setes ondinhas, vestido de branco e tal. Eu acho que a principal coisa para mim é estar junto com a 'gurizada' que eu gosto. Galera da banda geralmente é a que sempre passa o Réveillon comigo, a minha equipe. Em alguns anos consegui passar com a família também, ao mesmo tempo que fiz show. Então, eu acho que ter essas pessoas perto é o que faz a diferença pra mim de verdade.



* Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa