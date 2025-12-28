Luísa Sonza e mais artistas se apresentam no Rio

Rio - Luísa Sonza e mais artistas se apresentaram na festa pré-Réveillon "SeráQAbre?", no Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro do Rio, na noite deste sábado (27). A cantora soltou a voz com hits da carreira, como as canções "Sagrado Profano", "Chico" e "Anaconda".

"A gente está na Cidade Maravilhosa. Muito boa noite, Rio de Janeiro. Ai, que calor", brincou a loira no palco, em vídeo compartilhado nos stories do Instagram. Luísa vestiu várias combinações de looks, como calça e top, intercalando com casacão preto e camisa branca curtinha.

Na mesma rede social, ela celebrou a última apresentação de 2025, agradecendo os fãs pelo carinho e apoio. "Último show do ano e eu quero agradecer do fundo do meu coração por cada fã que esteve comigo neste ano e em todos. Vocês são os melhores do mundo e fazem minha vida a melhor possível. Obrigada. Eu amo vocês. Até o ano que vem".

O evento também contou com shows de Marina Sena, Diego Martins, Grag Queen e Cariúcha. A apresentadora do "Drag Race Brasil", inclusive, estreou a nova turnê, "Cósmica", que leva o mesmo nome do álbum mais recente da carreira.

