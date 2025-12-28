Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Luísa Sonza e mais artistas se apresentam no Rio
Celebridades

Luísa Sonza e mais artistas se apresentam no Rio

Marina Sena, Diego Martins, Grag Queen e Cariúcha também subiram ao palco do Museu de Arte Moderna, na noite deste sábado (27)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Luísa Sonza e mais artistas se apresentam no Rio
Luísa Sonza conta hits da carreira em show no Rio
Luísa Sonza sobe ao palco do MAM
Luísa Sonza faz última apresentação de 2025 no Rio
Luísa Sonza
Luísa Sonza dança no palco
Marina Sena se apresenta no Rio
Marina Sena faz show no \'SeráQAbre?\'
Marina Sena
Cariúcha se apresenta no Museu de Arte Moderna
Cariúcha
Cariúcha faz show no Rio
Diego Martins se apresenta no Museu de Arte Moderna, Centro do Rio
Diego Martins
Diego Martins sobe ao palco do \'SeráQAbre?\' no Rio
Publicidade
Rio - Luísa Sonza e mais artistas se apresentaram na festa pré-Réveillon "SeráQAbre?", no Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro do Rio, na noite deste sábado (27). A cantora soltou a voz com hits da carreira, como as canções "Sagrado Profano", "Chico" e "Anaconda".
"A gente está na Cidade Maravilhosa. Muito boa noite, Rio de Janeiro. Ai, que calor", brincou a loira no palco, em vídeo compartilhado nos stories do Instagram. Luísa vestiu várias combinações de looks, como calça e top, intercalando com casacão preto e camisa branca curtinha.
Na mesma rede social, ela celebrou a última apresentação de 2025, agradecendo os fãs pelo carinho e apoio. "Último show do ano e eu quero agradecer do fundo do meu coração por cada fã que esteve comigo neste ano e em todos. Vocês são os melhores do mundo e fazem minha vida a melhor possível. Obrigada. Eu amo vocês. Até o ano que vem".
O evento também contou com shows de Marina Sena, Diego Martins, Grag Queen e Cariúcha. A apresentadora do "Drag Race Brasil", inclusive, estreou a nova turnê, "Cósmica", que leva o mesmo nome do álbum mais recente da carreira. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]