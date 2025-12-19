Thais Cala pronta para treinar em vídeo de Arrume-se comigo - Reprodução / Instagram

Rio - A dançarina Thais Carla, de 34 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua transformação física após perder impressionantes 75 kg. Nesta sexta-feira (19), ela publicou um vídeo de "arrume-se comigo" para a academia, mostrando sua rotina de cuidados e motivando fãs.

No início do vídeo, Thais aparece apenas de toalha e, em seguida, veste um short e um top justos ao corpo, evidenciando os resultados do seu esforço.

A publicação recebeu inúmeros comentários de incentivo. "Está vindo a Carla que vai calar a boca de muitos", disse uma fã. Outra escreveu: "Gente, estou amando ver a evolução dela, está arrasando demais", enquanto uma terceira completou: "Nunca torci tanto por uma pessoa, dá gosto ver ela assim".



Thais compartilha com frequência sua rotina de exercícios e hábitos saudáveis, mostrando como mantém o foco no processo de emagrecimento. Antes da cirurgia bariátrica, realizada em abril deste ano, ela já havia eliminado 30 kg com reeducação alimentar e atividades físicas. No total, a dançarina conseguiu reduzir seu peso de mais de 200 kg para cerca de 120 kg.

