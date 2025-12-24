Stefany Vaz anunciou o noivado com David Martinelli nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 15:00 | Atualizado 24/12/2025 15:01

Rio - A atriz e ex-Chiquitita Stefany Vaz, de 22 anos, anunciou na última terça-feira (23) que está noiva de David Martinelli. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, acompanhada de fotos do pedido.

“Apenas o começo, e o ‘sim’ mais rápido de todos! Eu vou casar com meu melhor amigo… (gritos e surtos)”, escreveu na legenda da publicação.Em outro trecho, Stefany refletiu sobre o momento e agradeceu: “Só sei ser grata por tudo até aqui: nossas famílias, amigos e líderes. É o começo de um novo capítulo na nossa história”.A atriz também se derreteu pelo pedido. “O dia incrível, o anel incrível, o vestido incrível e agora, o meu noivo maravilhoso. Te amo”, completou.Nos comentários, fãs e amigos celebraram a novidade. “O casal mais lindo do Brasil”, escreveu Isaque Valadão, artista e filho da cantora gospel Ana Paula Valadão. “Os noivos mais legais do mundo! Amo vocês”, comentou Giulia Garcia, amiga de Stefany e também ex-Chiquitita.