César Tralli separou brinquedos para doação ao lado da filha ManuellaReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 16:02 | Atualizado 24/12/2025 16:03

Rio - O jornalista César Tralli, 55 anos, fez uma limpa nos armários de casa para realizar doações neste Natal. A ação foi feita ao lado da filha Manuella, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.