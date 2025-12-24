César Tralli separou brinquedos para doação ao lado da filha ManuellaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O jornalista César Tralli, 55 anos, fez uma limpa nos armários de casa para realizar doações neste Natal. A ação foi feita ao lado da filha Manuella, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.
fotogaleria
César Tralli disse que aprendeu a importância da generosidade na infância com a mãe - Reprodução / Instagram
César Tralli separou brinquedos para doação ao lado da filha Manuella - Reprodução / Instagram

“Hoje Manu e eu fizemos mais uma boa limpa nos armários. Tiramos muitos brinquedos para doar”, escreveu o jornalista em uma publicação nas redes sociais.

Ao falar sobre a iniciativa, Tralli contou que aprendeu a importância da generosidade ainda na infância, com a mãe, e que faz questão de passar essa tradição adiante.

“Um dos ensinamentos cristãos mais valiosos é a generosidade. Mesmo quando não tínhamos quase nada, ela fazia questão de repartir”, disse.

Ao final, o âncora do Jornal Nacional da TV Globo desejou boas festas aos seguidores. “Um Natal de paz pra você. Repleto de bênçãos.”