César Tralli separou brinquedos para doação ao lado da filha ManuellaReprodução / Instagram
“Hoje Manu e eu fizemos mais uma boa limpa nos armários. Tiramos muitos brinquedos para doar”, escreveu o jornalista em uma publicação nas redes sociais.
Ao falar sobre a iniciativa, Tralli contou que aprendeu a importância da generosidade ainda na infância, com a mãe, e que faz questão de passar essa tradição adiante.
“Um dos ensinamentos cristãos mais valiosos é a generosidade. Mesmo quando não tínhamos quase nada, ela fazia questão de repartir”, disse.
Ao final, o âncora do Jornal Nacional da TV Globo desejou boas festas aos seguidores. “Um Natal de paz pra você. Repleto de bênçãos.”
