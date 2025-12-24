Ticiane se emocionou ao gravar último quadro do "Diário dos Famosos" com Keila JimenezReprodução / Instagram
“Nosso último Diário das Celebridades”, escreveu Ticiane em um dos registros, ao aparecer abraçada com a jornalista Keila Jimenez.
Ticiane foi uma das apresentadoras fixas do Hoje em Dia por cerca de uma década. Em dezembro de 2025, ela anunciou que não renovaria o contrato com a emissora, encerrando uma trajetória de 20 anos na Record TV.
Após a gravação, a apresentadora compartilhou outros stories se despedindo dos colegas de equipe. Em um deles, Renata Alves apareceu emocionada ao falar sobre a saída da amiga. “E eu já vou de pouquinho em pouquinho me despedindo de linda, linda”, disse a comunicadora, que ainda levou um travesseiro do camarim de Ticiane como lembrança.
Com a saída de Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia segue sob o comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.