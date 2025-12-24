Ticiane se emocionou ao gravar último quadro do "Diário dos Famosos" com Keila Jimenez - Reprodução / Instagram

Ticiane se emocionou ao gravar último quadro do "Diário dos Famosos" com Keila JimenezReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 16:46

Rio - A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu emocionada em um story publicado no Instagram nesta quarta-feira (24), ao gravar pela última vez um quadro do programa "Hoje em Dia", da Record TV.