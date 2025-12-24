Atores, cantores e influenciadores compartilharam momentos de descanso no litoral - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 18:01

Rio – O sol brilhou forte nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, e transformou o dia em um convite irresistível para atividades ao ar livre. Com o calor em alta, famosos aproveitaram o clima típico do verão para curtir, se refrescar e compartilhar nas redes sociais cliques do momento de lazer.

As atrizes Bruna Linzmeyer, Gabriela Medvedovski e Bella Campos dividiram imagens da paisagem à beira-mar. Bella, inclusive, chamou atenção ao publicar a foto de um vendedor ambulante exibindo um tecido com uma frase irreverente, arrancando reações bem-humoradas dos seguidores.Já Duda Santos e Vanessa Lopes escolheram aproveitar o dia ensolarado para relaxar na areia e publicaram fotos de biquíni, exibindo momentos de descanso e leveza.O cantor L7nnon, que interpreta Ryan na novela das 19h da TV Globo "Dona de Mim", também apareceu curtindo o litoral. Em um story, ele interagiu com um conhecido vendedor de mate da Barra da Tijuca e ainda o presenteou com um par de chinelos.O ator Cauã Reymond aproveitou a quarta-feira de céu aberto para relaxar e publicou uma foto curtindo o sol, dividindo o momento de pausa com os seguidores.Quem também marcou presença foi Xamã, que compartilhou registros da praia da Barra da Tijuca nos stories e ainda publicou uma foto no feed ao lado do rapper TZ da Coronel. Ele também postou um vídeo jogando altinha com os colegas.A atriz Alanis Guillen optou por um programa em família. Ela publicou uma foto de biquíni segurando o cachorro no colo, cercada pelos parentes.Já Juliano Cazarré não apareceu exatamente na areia, mas entrou no clima de verão ao compartilhar registros de um passeio de lancha pela região do Arpoador, ao lado da família, aproveitando o dia de sol no Rio.