Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros celebram véspera de Natal juntosReprodução / Instagram
“Feliz Natal para todo mundo”, escreveu Sophia na legenda da publicação.
Nos registros, o casal aparece em clima de intimidade, posando com os animais de estimação e decorando a árvore de Natal em casa.
No último item do carrossel, eles ainda compartilharam um vídeo romântico, trocando beijos e celebrando a data em clima de afeto.
