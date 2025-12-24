Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros celebram véspera de Natal juntosReprodução / Instagram

Rio - A atriz Sophia Abrahão, de 34 anos, publicou na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, um álbum de fotos ao lado do marido, o também ator Sérgio Malheiros, de 32.
“Feliz Natal para todo mundo”, escreveu Sophia na legenda da publicação.

Nos registros, o casal aparece em clima de intimidade, posando com os animais de estimação e decorando a árvore de Natal em casa.

No último item do carrossel, eles ainda compartilharam um vídeo romântico, trocando beijos e celebrando a data em clima de afeto.