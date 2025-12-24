Elaine Mickely relembrou 45 anos ao lado do pai - Reprodução / Instagram

Elaine Mickely relembrou 45 anos ao lado do paiReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 19:43

Rio – Elaine Mickely, 45 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para fazer um desabafo emocionante sobre a morte do pai, Manoel Batista de Lima, aos 74 anos, no último dia 19. Em um texto comovente publicado no Instagram, a atriz falou sobre a dor do luto em meio ao Natal e descreveu a data como um dia marcado por sentimentos intensos.

fotogaleria

“Meu querido e amado pai! Hoje o nosso Natal está muito diferente! Um mix de emoções que não sei explicar!”, escreveu no início da homenagem.Em um vídeo narrado pelo marido, o jornalista e apresentador César Filho, 65, Elaine relembrou os 45 anos de convivência ao lado do pai e ressaltou o legado de amor, fé e generosidade deixado para a família.“Um buraco no peito, uma dor profunda, o coração dilacerado. Mas, ao mesmo tempo, estou bem, confiando na soberania de Deus e sabendo que Ele levou o homem mais generoso, doce, gentil, humano, alegre, carinhoso, atencioso, prestativo, humilde e amoroso que eu conheço para passar a eternidade com Ele”, declarou.A atriz também destacou a gratidão pela relação construída ao longo da vida. “Que privilégio ser sua filha e ter vivido 45 anos ao seu lado, sendo cuidada, educada e sempre muito amada. O senhor me ensinou a ser a mulher que sou hoje. Obrigada por tanto”, afirmou.Ela encerrou a homenagem reforçando que a presença do pai seguirá viva na família. “Você se foi, mas o seu legado ficará para sempre em mim, no Cesar e nos seus netos que você tanto amava. Te amo para sempre, meu pai. Honrarei a sua história e a sua vida para sempre.”