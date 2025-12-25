Zé Felipe e Ana Castela com Antonella (irmã de Ana), Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoReprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela publicam registros do primeiro Natal juntos
Os filhos do cantor também estavam presentes
Elaine Mickely faz desabafo emocionante ao falar do luto e do legado do pai
Em homenagem narrada por César Filho, atriz destacou o amor, generosidade e fé por Manoel.
Em clima de Natal, Sophia Abrahão publica fotos com Sérgio Malheiros
Atores posaram com os pets, decoraram a árvore e trocaram beijos
Famosos aproveitam sol de véspera de Natal em praias
Celebridades aproveitaram o calor e compartilharam registros do dia
Ticiane Pinheiro se emociona ao gravar último quadro no 'Hoje em Dia'
Em clima de despedida, apresentadora compartilhou momentos com colegas de equipe
César Tralli faz doação de brinquedos com a filha no Natal
Jornalista destacou a importância da generosidade aprendida ainda na infância
