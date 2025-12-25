Zé Felipe e Ana Castela com Antonella (irmã de Ana), Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 25/12/2025 07:56

Rio - Zé Felipe e Ana Castela passaram a noite de Natal juntinhos com as famílias de ambos, lado a lado, em uma das fazendas do cantor em Goiânia. O casal optou por usar roupas vermelhas e publicou fotos no Instagram nesta quarta-feira (24), o que resultou na reação de internautas.

"Eu amo esse casal tão especial", comentou uma seguidora; "Casal feliz que não precisa desativar comentários", apontou outra pessoa; "Como faz para sair daqui? Que coisa mais linda", elogiou uma fã e "Que Deus abençoe vocês e livre de todo mal! Feliz natal", desejou um seguidor.

Ana Castela desmarcou alguns compromissos profissionais para estar presente na celebração ao lado do namorado e família.

Foram muitas fotos e vídeos publicados na rede social. A celebração contou com festança, bar, dança e brincadeiras, como bingo, por exemplo.

As família posaram junto ao casal. Os filhos do cantor também estavam presentes: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e posaram junto ao pai e Ana Castela. "Meu maior presente é estar com vocês. Feliz Natal", Zé escreveu na legenda.

As crianças passaram a data oficial com o pai e depois vão para Madri passar a virada de ano, onde celebrarão com a mãe, Virginia, e o namorado dela, o jogador Vini Jr., que mora na capital espanhola.

Vale lembrar que os cantores, Ana e Zé, assumiram relacionamento em outubro deste ano.