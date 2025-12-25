Zé Felipe e Ana Castela com Antonella (irmã de Ana), Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoReprodução / Instagram

Rio - Zé Felipe e Ana Castela passaram a noite de Natal juntinhos com as famílias de ambos, lado a lado, em uma das fazendas do cantor em Goiânia. O casal optou por usar roupas vermelhas e publicou fotos no Instagram nesta quarta-feira (24), o que resultou na reação de internautas.
fotogaleria
Ana Castela brinca em bola gigante de brinquedo inflável - Reprodução / Instagram
Ana Castela liga por vídeo para as avós - Reprodução / Instagram
Rodrigo Castela e Michele Castela (pais de Ana Castela), Leonardo e Poliana Rocha (pais de Zé Felipe) posam junto aos filhos. - Reprodução / Instagram
Poliana Rocha, Zé Felipe, Ana Castela e amigos - Reprodução / Instagram
Zé Felipe com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela com Antonella (irmã de Ana), Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução / Instagram
Pais e irmã de Ana Castela, Antonella, com a cantora e Zé Felipe - Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução / Instagram
"Eu amo esse casal tão especial", comentou uma seguidora; "Casal feliz que não precisa desativar comentários", apontou outra pessoa; "Como faz para sair daqui? Que coisa mais linda", elogiou uma fã e "Que Deus abençoe vocês e livre de todo mal! Feliz natal", desejou um seguidor.
Ana Castela desmarcou alguns compromissos profissionais para estar presente na celebração ao lado do namorado e família.
Foram muitas fotos e vídeos publicados na rede social. A celebração contou com festança, bar, dança e brincadeiras, como bingo, por exemplo.
As família posaram junto ao casal. Os filhos do cantor também estavam presentes: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e posaram junto ao pai e Ana Castela. "Meu maior presente é estar com vocês. Feliz Natal", Zé escreveu na legenda. 
As crianças passaram a data oficial com o pai e depois vão para Madri passar a virada de ano, onde celebrarão com a mãe, Virginia, e o namorado dela, o jogador Vini Jr., que mora na capital espanhola.
Vale lembrar que os cantores, Ana e Zé, assumiram relacionamento em outubro deste ano.
 