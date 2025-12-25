Filho de Milton Nascimento celebra o Natal com o pai - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2025 16:46

Rio - Augusto Nascimento, de 32 anos, filho adotivo de Milton Nascimento, de 83, compartilhou um registro da celebração de Natal ao lado do pai, na última quarta-feira (24). A imagem emocionou seguidores ao mostrar os dois de mãos dadas durante a comemoração.

Na publicação, o empresário celebrou o encerramento de um período difícil, marcado por desafios relacionados à saúde do artista. “Vencemos o ano mais desafiador das nossas vidas. Feliz Natal”, escreveu Augusto na legenda.

Em outubro, ele havia tornado público o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) recebido por Milton. A doença neurodegenerativa progressiva afeta a memória, os movimentos e o comportamento, podendo causar alucinações e rigidez muscular. Além disso, o cantor enfrenta o avanço do Parkinson, condição com a qual convive desde 2022.