Galvão Bueno foi internado - Divulgação/Band

Galvão Bueno foi internadoDivulgação/Band

Publicado 25/12/2025 14:40

Rio - Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado após apresentar um mal-estar na noite de Natal, na última quarta-feira (24). O narrador comemorava a data ao lado da família, em Londrina, no Paraná, quando precisou ser levado ao Hospital Santa Casa de Londrina, onde permanece em observação médica.

Esta não é a primeira internação recente do locutor. No fim de novembro, Galvão esteve hospitalizado em São Paulo devido a um quadro viral de pneumonia. Após receber alta, ele retomou normalmente suas atividades profissionais.

Em comunicado oficial à imprensa, a equipe do narrador atualizou o estado de saúde e informou que Galvão está bem e internado apenas para a realização de exames. Segundo a nota, o comunicador apresentou sintomas leves que remeteram ao quadro anterior, o que levou a equipe médica a optar por uma avaliação preventiva.

“Nesta última noite, Galvão apresentou pequenos sintomas que remeteram ao mesmo quadro. Por isso, preventivamente a junta médica que vem cuidando dele desde a última internação decidiu realizar exames preliminares no hospital e confirmou um estágio inicial de pneumonia. Galvão está bem, não apresenta nenhum sintoma grave e seguirá no hospital estritamente para novos exames e melhores cuidados.”, diz o comunicado.

A nota ainda reforça que novas informações serão divulgadas assim que houver atualização no quadro clínico. "Tão logo haja novas informações, comunicaremos. Galvão Bueno e sua família agradecem pelo carinho e preocupação de amigos, fãs e jornalistas", finaliza.