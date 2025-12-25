Angélica, Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e Eva - Reprodução / Instagram

Angélica, Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e EvaReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2025 08:48 | Atualizado 26/12/2025 07:28

Rio - O espírito natalino invadiu a mansão de Angélica e de Luciano Huck. Os apresentadores mostraram um pouco da intimidade na véspera de Natal ao exibirem momentos com a família no Instagram nesta quarta-feira (24). A celebração não economizou no bom gosto e no afeto, e ainda teve a presença do "bom velhinho".

"Um Feliz Natal, com muito amor, saúde e boas risadas. São os votos da nossa família para todas as famílias do Brasil", escreveram os apresentadores na legenda da publicação.

Ao lado dos três filhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e a caçula Eva, de 13, o casal posou para fotos, que rapidamente encantaram os seguidores nas redes sociais. A família optou por looks elegantes, mantendo a tradição das cores clássicas da época e a publicação recebeu comentários como: "Até o Papai Noel deles é mais bonito, gente".



Angélica ainda publicou um vídeo para mostrar, resumidamente, como foi a noite da sua família, sem deixar de mostrar a decoração. "Muito amor e alegrias para todas as famílias", escreveu na legenda.



Ambas publicações receberam alguns comentários. "O cara é tão rico que chamou o próprio papai Noel para a festa", comentou um seguidor; "Nossa, que linda a família, Luciano e Angélica, exemplo, que Deus abençoe sempre", escreveu outra pessoa; "Que Deus preserve essa família maravilhosa", desejou uma fã.

