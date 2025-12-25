Angélica, Luciano Huck e os filhos Benício, Joaquim e EvaReprodução / Instagram
"Um Feliz Natal, com muito amor, saúde e boas risadas. São os votos da nossa família para todas as famílias do Brasil", escreveram os apresentadores na legenda da publicação.
Angélica ainda publicou um vídeo para mostrar, resumidamente, como foi a noite da sua família, sem deixar de mostrar a decoração. "Muito amor e alegrias para todas as famílias", escreveu na legenda.
Ambas publicações receberam alguns comentários. "O cara é tão rico que chamou o próprio papai Noel para a festa", comentou um seguidor; "Nossa, que linda a família, Luciano e Angélica, exemplo, que Deus abençoe sempre", escreveu outra pessoa; "Que Deus preserve essa família maravilhosa", desejou uma fã.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.