Mariana Rios compartilha registros do parto do primeiro filhoReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2025 19:11

No vídeo publicado, a atriz mostra detalhes do que definiu como “o momento mais feliz de sua vida”. As imagens revelam Mariana visivelmente emocionada ao lado do companheiro durante o nascimento do menino, ocorrido no último dia 22 de dezembro. “O melhor Natal de nossas vidas! Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus!”, escreveu ela na legenda da publicação.

A artista, que enfrentou uma longa jornada de tentativas para engravidar devido ao diagnóstico de trombofilia adquirida, também dividiu com os seguidores registros do primeiro Natal com o filho nos braços. Em duas fotos, Mariana aparece na frente da árvore de natal, segurando Palo no colo e posando ao lado de Juca e do cachorro da família.