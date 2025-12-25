Mariana Rios compartilha registros do parto do primeiro filhoReprodução/Instagram

Rio - Mariana Rios, de 40 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para compartilhar registros emocionantes do parto de seu primeiro filho, Palo, fruto do relacionamento com o empresário Juca Diniz, de 29 anos.
No vídeo publicado, a atriz mostra detalhes do que definiu como “o momento mais feliz de sua vida”. As imagens revelam Mariana visivelmente emocionada ao lado do companheiro durante o nascimento do menino, ocorrido no último dia 22 de dezembro. “O melhor Natal de nossas vidas! Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus!”, escreveu ela na legenda da publicação.
A artista, que enfrentou uma longa jornada de tentativas para engravidar devido ao diagnóstico de trombofilia adquirida, também dividiu com os seguidores registros do primeiro Natal com o filho nos braços. Em duas fotos, Mariana aparece na frente da árvore de natal, segurando Palo no colo e posando ao lado de Juca e do cachorro da família.